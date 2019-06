Cronaca



Caos sosta selvaggia in Piazzale Verdi, la denuncia di Fit Cisl

lunedì, 10 giugno 2019, 12:47

Impossibile per circolari, bus e navette transitare in piazzale Verdi dove, sabato, si è verificata una situazione emblematica, secondo quanto denuncia Nicola da San Martino, segretario Fit Cisl (trasporti).



"Un'altra zona che si aggiunge a quelle dove da tempo riscontriamo estrema difficoltà a circolare con i mezzi pubblici - dichiara Da San Martino -: anche piazzale Verdi è diventato porto di mare per le situazioni assurde di sosta selvaggia delle auto. Sabato avevamo segnalato ai vigili la situazione di caos della piazza, con il caso emblematico di un'auto parcheggiata di fronte all'ex cinema Nazionale dalle 6 del mattino fino alle 16 del pomeriggio che di fatto impediva la fermata del mezzo che arriva da Altopascio. Ebbene i vigili, che di sede 'abitano' a pochi passi da lì non si sono mai visti'. 'La situazione di piazzale Verdi è peggiorata nelle ultime settimane - continua il referente sindacale di Fit Cisl - e fa il paio con quella in essere da tempo in piazza Santa Maria dove la corsia preferenziale dei bus è costantemente invasa dalle auto. Criticità costanti ci sono anche in via del Peso".