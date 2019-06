Cronaca



Carenza di sangue, l'appello della direttrice della ASL Maria Letizia Casani

martedì, 4 giugno 2019, 14:37

Anche la direttrice generale dell’ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani condivide l’appello delle Associazioni di volontariato e invita a donare il sangue e compiere così un gesto di generosità e solidarietà, soprattutto in vista della stagione estiva quando la necessità di sangue aumenta.

“Gli ultimi dati – sottolinea Maria Letizia Casani – non sono confortanti perché l’affluenza ai centri trasfusionali è nuovamente in calo dopo un periodo di buon afflusso. E’ importante quindi che i nostri donatori, come sempre è avvenuto, continuino a dimostrare la loro storica generosità. Rinnovo quindi l'invito a tutti a rispondere all'appello delle Associazioni di appartenenza e di recarsi a donare”.

“Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana – continua Casani - ogni volta che si verifica una carenza di sangue, diventa drammatica non solo la gestione di eventi eccezionali, come i disastri o gli incidenti, ma anche e soprattutto la quotidiana attività sanitaria che coinvolge la maggior parte degli interventi chirurgici, l'attività del pronto soccorso, le terapie oncologiche contro tumori e leucemie, i trapianti di organo e di midollo osseo”.

“Altrettanto importante è la donazione del plasma, infatti il plasma donato è necessario ai pazienti che vanno incontro a importanti interventi chirurgici, come gli interventi al cuore, nelle emergenze emorragiche del pronto soccorso, per i pazienti in terapia intensiva, o ancora per la produzione di molti farmaci salvavita, come i fattori della coagulazione o le immunoglobuline”.

La ASL ricorda che è possibile donare anche la domenica, per maggiori informazioni rivolgersi alle associazioni di donatori o contattare direttamente i centri trasfusionali degli ospedali.

(Massa - 0585 498235/ 0585 498236; Fivizzano - 0585 940232; Pontremoli - 0187 462206; Lucca -0583 970006; Barga - 0583 729233; Castelnuovo Garfagnana - 0583 669679/ 0583 669680; Pontedera 0587 273275; Volterra - 0588 91843; Livorno - 0586 223253; Cecina - 0586 614284; Piombino - 0565 67241; Portoferraio - 0565 926719; Versilia - 0584 6055275).