"Ci hanno fatto un danno morale e organizzativo"

lunedì, 3 giugno 2019, 10:09

di eliseo biancalana

È tanta l'amarezza ai Vivai Marino Favilla per il furto subito venerdì notte. "Ci hanno fatto un danno morale e organizzativo" ha commentato oggi la figlia del titolare Livia Bartoli.



L'entità del maltolto è stata modesta, solo 300-400 euro, ma i danni compiuti dai ladri hanno lasciato il segno, soprattutto sul morale dei titolari, già provati dalla recente scomparsa di Paola Favilla. "Mia mamma è morta due mesi fa - ha affermato la figlia Livia Bartoli -, era la titolare vera e propria. Stavamo cercando di mettere a posto tutto quello che ci ha lasciato. Tutto quello che avevano fatto in questi due mesi è andato un po' in fumo... Alla fine i soldi sono stati marginali".



Sebbene il bottino sia stato modesto, i ladri hanno agito con spietata professionalità. Introdottosi facilmente, nella tarda notte, nella proprietà dei Vivai in via di Picciorana, si sono diretti verso gli uffici. Hanno scassinato la porta e si sono impossessati di quello che hanno trovato, mettendo tutto a soqquadro. Ad accorgersi del furto sono stati gli operai del vivaio, arrivati la mattina verso le 7.30. Immediatamente è stato avvisato il proprietario Massimo Bartoli. Sul luogo è quindi arrivata la polizia, con la scientifica che ha fatto i rilievi del caso.



Nonostante l'amarezza sia tanta, ai vivai non hanno alcuna intenzione di mollare. "Assolutamente - ha affermato Livia Bartoli -. Metteremo a posto nel più breve tempo possibile e cercheremo di rimboccarci le maniche".