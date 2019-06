Cronaca



Cinque nuove telecamere di videosorveglianza controlleranno due scuole di San Vito e il nuovo parco di Sant'Anna

mercoledì, 5 giugno 2019, 17:42

L'amministrazione comunale concorre all'attribuzione dei fondi del progetto “Scuole Sicure” del Ministero dell'Interno e con un proposta che prevede l'installazione di cinque nuove telecamere che andranno a puntare i loro occhi elettronici su due complessi scolastici della periferia e su un parco. La spesa prevista è di 41 mila 290 euro. Più in dettaglio il progetto prevede l'estensione dell'attuale sistema di videosorveglianza nel nuovo Parco di sant'Anna, fra viale Einaudi e via Matteotti dove verranno collocate ben tre telecamere: una nella zona parco giochi bambini, una in prossimità del parcheggio e campo da basket, la terza nell'area ovest del parco. A San Vito due sistemi di ripresa saranno puntati rispettivamente sul piazzale della Scuola Chelini, e sulla zona posteriore della Scuola Donatelli.

Il progetto del Ministero ha come finalità la prevenzione in ambito scolastico del consumo di alcol, droghe e tabacco per combattere le dipendenze, per questo una parte dei fondi sarà utilizzata in campagne informative mirate e in attività di prevenzione e contrasto svolti dalla Polizia Municipale.