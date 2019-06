Cronaca



Cloaca a cielo aperto? No, il centro storico di Lucca

lunedì, 10 giugno 2019, 09:28

L’immagine che si presenta stamattina agli occhi di transita in piazza Varanini per svoltare in via Buiamonti si commenta da sola.

La maleducazione di chi abbandona i rifiuti sotto ai cestini, scambiandoli per bidoni della spazzatura, è pari soltanto all’incuria crescente in cui versa il centro storico. Entrambe, maleducazione ed incuria, crescono ogni giorno di più, nel silenzio assordante di chi dovrebbe occuparsene, sia prendendo seri provvedimenti contro chi compie questi atti incivili, che provvedendo ad una manutenzione quotidiana ed efficiente del territorio. In tutto questo i gabbiani ormai la fanno da padroni in centro, aprendo i sacchetti della spazzatura abbandonati e spargendo i rifiuti ovunque, puntando minacciosi verso qualunque cosa reputino commestibile.



