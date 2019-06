Cronaca



Con due chili e mezzo di marijuana sull’A/12: arrestato dalla polstrada

3 giugno 2019

La polizia stradale di Lucca ha arrestato un uomo che, al volante di una Volkswagen Lupo, stava trasportando due chili e mezzo di marijuana per piazzarlo sul litorale della Versilia. E’ accaduto sull’A/12, ieri pomeriggio, quando lui, un 27enne della Lunigiana, stava transitando nel comune di Camaiore ed è stato notato una pattuglia della sottosezione di Viareggio.

Gli investigatori si sono affiancati alla sua auto e gli hanno intimato l’alt, conducendolo fino all’area di servizio Versilia Ovest. Lì lo hanno controllato e lui, che non aveva con sé la patente ma solo la carta d’identità, ha iniziare a farfugliare, ma è crollato quando dal bagagliaio è spuntato fuori un grosso borsone, con dentro due buste di cellophane trasparenti contenenti quella droga.

A quel punto due pattuglie della sottosezione di Viareggio, supportate dagli investigatori della polstrada di Pontremoli, si sono recate con il malvivente presso la sua abitazione per perquisirla. Lì è stata trovata altra marijuana, quasi cento grammi, oltre a due bilancine di precisione e altrettanti cellulari. I poliziotti hanno arrestato l’uomo per spaccio di droga che, piazzata sul mercato nero, gli avrebbe potuto fruttare oltre cinquemila euro. Lo stupefacente è stato sequestrato dalla Stradale, così come i telefonini, i bilancini e la Lupo.