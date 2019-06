Cronaca



Con la droga in casa, arrestata giovane pusher

martedì, 4 giugno 2019, 09:13

Nella sua abitazione della frazione San Marco, i militari hanno recuperato numerose dosi, già pronte per la cessione, di cocaina, marijuana e hashish per un totale di circa 50 grammi. Sequestrato anche tutto il necessario per il confezionamento e lo spaccio delle droga.



I carabinieri si sono interessati alla donna, una 29enne italiana, dopo aver riscontrato un movimento sospetto nei pressi della sua abitazione, da parte di persone gravitanti nell'area degli stupefacenti, alcuni dei quali sorpresi in possesso di dosi da poco acquistate.



Per tale motivo hanno richiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Lucca un decreto di perquisizione domiciliare, eseguito nel pomeriggio di ieri. La ragazza si trova al momento sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.