Cremeria Opera sul New York Times, Tognetti: "Con il gelato parlo di Lucca"

mercoledì, 19 giugno 2019, 10:27

La Cremeria Opera sul New York Times. L'autorevole quotidiano americano cita la gelateria all'interno di un articolo su Lucca, individuata dal quotidiano statunitense tra le sei città europee che meritano di essere visitate al di fuori dei più conosciuti e affollati circuiti turistici. "L'articolo lo voglio stampare e appendere – ha commentato Tognetti –. Mi fa particolarmente piacere".

Tognetti ha scoperto di essere finito sul prestigioso giornale in maniera casuale. "Una cliente della Cremeria me lo ha fatto notare. 'Siete sul New York Times' ha detto. Non so come ha fatto scoprirlo, a quanto pare ha contatti con gli stranieri. Io non ci credevo" ha dichiarato il gelatiere. Il titolare della Cremeria Opera ha detto di non conoscere l'autore dell'articolo: "Assolutamente e non ne avevo nessun sentore". In particolare, sul New York Times viene suggerito di assaggiare il gelato alla nocciola della Cremeria. "I nostri gelati alla frutta secca (nocciola, pistacchio, mandorle, anacardi...) sono diversi da tutti gli altri perché autoproduciamo la pasta caratterizzante che dà il gusto al gelato" ha spiegato Tognetti.

Il titolare della Cremeria Opera lavora molto con gli stranieri. "Ultimamente sto facendo tanti corsi e una delle nazionalità con cui lavoro maggiormente è l'America" ha affermato. Parlando di turismo, Tognetti ha spiegato che il gelato rappresenta sicuramente un'attrattiva per tanti turisti enogastronomici in visita a Lucca. "Nei pacchetti che presentano tanti tour operator c'è anche il corso di gelato: quello turistico dura due ore, quello professionale cinque giorni" ha detto il gelatiere. Diversi poi gli stranieri che si recano ai punti vendita della Cremeria Opera a Sant'Anna e a Sant'Alessio.

Dopo che si è diffusa la notizia dell'articolo, sono stati diversi i clienti a complimentarsi con la gelateria. "Veramente fa tanto piacere – ha detto Tognetti –. Stiamo lavorando tanto con l'estero. Sono andato a Hong Kong, sono andato in Germania... e tanti stranieri vengono a imparare la nostra tecnica. Ogni volta che faccio il gelato, parlo di Lucca".

E.B.