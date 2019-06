Cronaca



Dal Porto: “Questa è la sconfitta della sanità e io ne porto le conseguenze”

lunedì, 10 giugno 2019, 14:48

di barbara ghiselli

“Dovrebbe essere una giornata felice... ma non lo è perchè oggi non si celebra una vittoria ma una sconfitta, quella della sanità. Io sto subendo le conseguenze di questa sconfitta e mi auguro che non tocchi a nessun altro”. Queste le parole di Guido Dal Porto, ex imprenditore, 58 anni, vittima tre anni fa di un clamoroso caso di malasanità (gli fu asportato il rene sano al posto di quello colpito dal tumore), dopo la sentenza di primo grado che ha condannato i tre medici imputati a sei mesi di reclusione e all'interdizione per un anno dalla professione medica. La pena verrà sospesa se entro sei mesi sarà pagato un risarcimento provvisionale complessivo di 900 mila euro (600 mila euro per Dal Porto e 100 mila euro a ciascuno dei suoi tre familiari). Ringrazia gli avvocati Veronica Nelli e e Simona Baccelli per aver sostenuto lui e la sua famiglia durante questo lungo e complicato processo. Dal Porto è stanco, quasi incredulo che sia possibile mettere un punto fermo all'intera vicenda. “Ero arrivato a un punto – ha sottolineato – che non mi aspettavo più nulla, non sapevo cosa sarebbe potuto succedere. Sono stati lunghi questi tre anni, poter dire che finalmente questa parte del processo è finita, mi permette di tirare un sospiro di sollievo. Spero in una nuova vita per me e per i miei familiari, anche se, purtroppo, la paura che mi ritorni il tumore ci sarà sempre, così come l'obbligo di dover fare tutti gli accertamenti e gli esami”.