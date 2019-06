Diabete, un convegno organizzato dal Lions Club Lucca Host

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 3 giugno 2019, 15:44

Si svolgerà giovedì 6 giugno il 168° anniversario dalla fondazione del corpo di polizia municipale del comune di Lucca. La giornata inizierà nella basilica dei Santi Paolino e Donato alle ore 9:30 con la Santa Messa che sarà seguita alle ore 11 dalla cerimonia civile che si terrà al Real Collegio.

lunedì, 3 giugno 2019, 13:32

Da oggi la mobilità per Anffas Lucca sarà più semplice e potrà contare su un nuovo automezzo per il trasporto dei ragazzi disabili da e per i centri diurni gestiti dall'Associazione. Questa mattina infatti alla Pecora Nera si è tenuta la cerimonia di consegna di veicolo donato all'associazione da Banco...

lunedì, 3 giugno 2019, 12:48

La polizia stradale di Lucca ha arrestato un uomo che, al volante di una Volkswagen Lupo, stava trasportando due chili e mezzo di marijuana per piazzarlo sul litorale della Versilia. E’ accaduto sull’A/12, ieri pomeriggio, quando lui, un 27enne della Lunigiana, stava transitando nel comune di Camaiore ed è stato...

lunedì, 3 giugno 2019, 12:31

Parere favorevole della commissione bilancio alla delibera che individua i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti del comune di Lucca

lunedì, 3 giugno 2019, 10:09

È tanta l'amarezza ai Vivai Marino Favilla per il furto subito venerdì notte. "Ci hanno fatto un danno morale e organizzativo" ha commentato oggi la figlia del titolare Livia Bartoli

domenica, 2 giugno 2019, 11:42

Dopo giorni e giorni di pioggia e nuvole, finalmente è spuntato uno splendido e caldo sole nel cielo terso sopra Lucca, quasi volesse dare il suo contributo alla festa della Repubblica che si è tenuta questa mattina nel cortile degli Svizzeri