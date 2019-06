Cronaca



Docenti, genitori e studenti solidali con il preside del Carrara professor Cesare Lazzari

venerdì, 14 giugno 2019, 00:23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo documento a firma dei docenti, personale Ata, rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di Istituto dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi di solidarietà al professor Cesare Lazzari:

“Noi, docenti, personale Ata, rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di Istituto dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi, alla luce delle recenti notizie di cronaca cittadina che hanno nuovamente chiamato in causa la nostra scuola attraverso la figura del suo Dirigente scolastico, sentiamo la necessità morale e deontologica di intervenire in merito. Non intendiamo farlo da un punto di vista, quello giudiziario, che non ci compete, ma in qualità di insegnanti ed educatori della scuola pubblica italiana.

In una realtà sociale e culturale complessa come quella odierna, in cui a nessun livello è facile conciliare il rispetto delle regole con il recupero formativo di chi non le rispetta, è sempre più arduo per l’istituzione scolastica essere una comunità educante ed inclusiva, ma ciò non toglie che l’esserlo costituisca la ragione della sua esistenza e, pertanto, la finalità ultima per cui è nata. E’ nella piena consapevolezza di questo compito, gravoso quanto essenziale da svolgere, che noi ci sentiamo pienamente solidali con il Dirigente scolastico prof. Cesare Lazzari e con tutti coloro che, come lui, condividono e praticano ogni giorno con sensibilità e dedizione i principi educativi e formativi della Scuola.”

I docenti, il personale Ata, i rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di Istituto dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”

