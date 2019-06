Donato dal Lions Club Lucca e Banco BPM un autorefrattometro per la prevenzione oculare nelle scuole

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:52

Giovedi 27 e venerdì 28 giugno ritorna il mercato artigianale in piazza Anfiteatro. L’appuntamento fa parte della serie di mercati nelle piazze del centro storico, concordato fra Comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna, al fine di rendere visibili ai turisti e ai lucchesi le lavorazioni artigianali e...

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:09

In piazza Guidiccioni, nella sede dell'ufficio scolastico provinciale, diretto da Donatella Buonriposi, si lavora per definire quello che sarà l'assetto del personale scolastico per il prossimo anno. La cosiddetta "commissione 24" ha definito le graduatorie del personale ATA

mercoledì, 26 giugno 2019, 12:47

La giunta nella seduta di martedì 25 giugno ha approvato i criteri con cui l'aerea del Foro Boario sarà utilizzata per gli eventi genericamente indicati come “mercatini”. L'amministrazione conferma questa opportunità stabilendo però una caratterizzazione più spiccata di scambio alla pari fra cittadini che vogliono cedere anche gratuitamente o scambiare...

mercoledì, 26 giugno 2019, 12:30

Non demorde Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere Onlus, che sta continuando imperterrito e deciso da giorni, il presidio di fronte a palazzo Orsetti, sede comunale, per ottenere che vengano riassegnati i posti auto per i disabili a coloro ai quali sono stati tolti

martedì, 25 giugno 2019, 18:04

A seguito del tavolo tecnico riunito lunedì 24 in Questura e del successivo incontro con l'organizzazione per la logistica e la sicurezza in occasione del concerto di Ennio Morricone,l'amministrazione comunale ha apportato alcune modifiche alle disposizioni precedentemente comunicate

martedì, 25 giugno 2019, 13:29

E’ stato firmato il 20 giugno dal direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda USL Toscana nord ovest Nicola Ceragioli il primo contratto di efficienza energeticaaffidato attraverso il CET (consorzio Toscano Energia) ad un raggruppamento di imprese con capogruppo il Consorzio Integra, insieme al Consorzio Innova ed all’impresa SOF