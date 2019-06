Evandro Clementucci alla direzione della Divisione Anticrimine della Questura

Altri articoli in Cronaca

martedì, 4 giugno 2019, 17:25

Ultimi giorni a disposizione per partecipare alla procedura negoziata di affidamento della gestione in concessione dell’Ostello di San Frediano. Tra le principali novità di questo avviso di indagine di mercato rispetto al primo si segnalano la durata della concessione, che passa da 6 a 7 anni e l'importo a base...

martedì, 4 giugno 2019, 17:17

L'amministrazione comunale riconosce la crisi climatica e dà il via a un percorso per ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2030 La giunta approva una delibera che rende operativo l'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale in occasione del “Global Strike for future”.

martedì, 4 giugno 2019, 14:37

Anche la direttrice generale dell’ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani condivide l’appello delle Associazioni di volontariato e invita a donare il sangue e compiere così un gesto di generosità e solidarietà, soprattutto in vista della stagione estiva quando la necessità di sangue aumenta

martedì, 4 giugno 2019, 14:24

Ancora un tentativo di sabotaggio, il quarto della serie, questa mattina intorno alle 9.45 all’ospedale “San Luca” di Lucca. Ignoti hanno aperto questa volta la doccetta di un bagno riservato ai disabili al piano terra della struttura ospedaliera

martedì, 4 giugno 2019, 14:12

La persona nella foto si chiama Stefano Battistini, di professione ispettore della Asl, organo deputato ai controlli in materia di igene e sicurezza nei locali. Il signor Battistini è persona seria e rigorosa nell'espletamento delle sue mansioni professionali

martedì, 4 giugno 2019, 14:11

Nella ricorrenza del 205° annuale di fondazione i carabinieri del comando provinciale di Lucca, nel Cortile degli Svizzeri, sede storica dei carabinieri sin dal 1860, mercoledì 5 giugno, alle ore 18 avrà luogo la cerimonia celebrativa, alla quale presenzieranno le autorità civili, militari e religiose