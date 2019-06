Fermato per un controllo, albanese finisce in carcere

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 6 giugno 2019, 10:34

Proseguono i lavori al Parco fluviale nel tratto da Ponte a Moriano a Monte San Quirico. In particolare si sta lavorando per ricompattare il fondo sconnesso della pista che corre lungo il margine sinistro del fiume: la cosiddetta pistaciclopedonale Puccini

giovedì, 6 giugno 2019, 00:17

Nel corso della cerimonia per i 205 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri, si è svolta la premiazione degli studenti che si sono meglio distinti nel concorso sul tema "Bullismo e cyberbullismo", che ha interessato gli istituti scolastici superiori della lucchesia, della Garfagnana e della Versilia

giovedì, 6 giugno 2019, 00:07

Continua il calo dei delitti in provincia di Lucca. Il rassicurante dato è stato reso dal colonnello Giuseppe Arcidiacono, comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, in occasione della cerimonia per il 205° anniversario della fondazione della benemerita

mercoledì, 5 giugno 2019, 17:42

L'amministrazione comunale concorre all'attribuzione dei fondi del progetto “Scuole Sicure” del Ministero dell'Interno e con un proposta che prevede l'installazione di cinque nuove telecamere che andranno a puntare i loro occhi elettronici su due complessi scolastici della periferia e su un parco.

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:20

Dalle prime ore dell'alba, oltre sessanta finanzieri del comando provinciale di Pisa stanno procedendo alla perquisizione di 17 aziende conciarie delle province di Firenze, Lucca, Pisa e Prato e hanno eseguito anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore cinese accusato di sfruttamento del lavoro

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:04

Proseguono le iniziative per celebrare San Davino, il santo armeno icona dell'accoglienza e della carità, dopo le celebrazioni liturgiche del 2 e 3 giugno, una alle quali hanno partecipato l’arcivescovo della Chiesa Apostolica Armena mons. Khajag Basarmian, l’ambasciatore presso la Santa Sede della Repubblica Armena Garen Nazarian e il nostro...