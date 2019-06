Cronaca



Festa ad Antraccoli con il vescovo Paolo

sabato, 22 giugno 2019, 08:48

di eliseo biancalana

Serata di festa ad Antraccoli, dove si è svolta la cena voluta dal vescovo Paolo per ringraziare coloro che hanno accompagnato il suo ingresso in diocesi lo scorso 12 maggio.



Durante la serata il vescovo è intervenuto per ringraziare le associazioni, le istituzioni, le forze dell'ordine e i giornalisti che sono stati con lui durante il pellegrinaggio verso la cattedrale di San Martino. "È stato un bel segno di quello che io vorrei fare: mettere insieme le persone - ha detto monsignor Giulietti -. La Chiesa è questo: gente che cammina insieme".



La cena si è svolta nello spazio dove si tiene la sagra paesana, in un clima informale e conviviale che è stato accompagnato dall'abbondante menù preparato dai volontari dell'associazione "La Biribaola" di Antraccoli.

Video Festa ad Antraccoli con il vescovo Paolo