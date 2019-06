Cronaca



Fiorella Checchi dopo l'ammissione in prova dei tre ragazzi accusati di omissione di soccorso: "Mio figlio per la giustizia italiana vale 40 ore di messa in prova"

mercoledì, 5 giugno 2019, 10:40

di aldo grandi

Non ce l'ha fatta. E' rimasta in silenzio ad ascoltare il giudice delle indagini preliminari dopodiché, a voce alta per farsi chiaramente sentire, ha ringraziato la giustizia italiana: "Per la giustizia italiana la vita di mio figlio Andrea vale 40 ore di messa in prova". Sfogo comprensibile di una madre, Fiorella Lucchesi, il cui figlio Andrea, 21 anni, venne travolto e ucciso da un'auto in Darsena a Viareggio la notte del 4 febbraio 2018.

Al termine dell'udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere se accogliere o meno la richiesta degli avvocati difensori dei tre ragazzi accusati di omissione di soccorso perché quella notte non si curarono nemmeno di accertare quali fossero le condizioni della coppia di amici investita, il giudice ha concesso l'ammissione ai servizi in prova di tutti e tre i giovani. L'avvocato Cristiana Francesconi, legale dei familiari della vittima, si era opposta alla misura così come aveva chiarito che i genitori di Andrea non volevano soldi, ma che la somma eventualmente decisa venisse data in beneficenza. Il giudice ha stabilito in 600 euro a testa la cifra che verràò destinata in beneficenza.