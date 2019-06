Cronaca



Franco Barbieri, uomo d'altri tempi

venerdì, 28 giugno 2019, 12:16

di aldo grandi

Di fronte alla morte e alla sua estensione infinita qual è l'importanza di uscire un giorno prima o un giorno dopo? Che senso avrebbe avuto pubblicare per primi o anche per secondi la notizia della scomparsa di un uomo che aveva fatto di tutta la sua esistenza una sorta di inno alla riservatezza, alla modestia, alla semplicità, al rispetto delle persone? Franco Barbieri ci ha lasciato e lo ha fatto in silenzio, senza proclami, senza annunci, senza coccodrilli più o meno surgelati da tempo. Aveva quasi 90 anni, ma aveva la gioia, negli occhi, di un bambino che sapeva ancora entusiasmarsi per le cose della vita quotidiana. Aveva sempre manifestato il desiderio di potersene andare in santa pace, senza quei trafiletti e quei saluti che tanto gli puzzavano di ipocrisia postuma, così, con accanto solo e soltanto le persone più care che aveva amato di più e che lo avevano amato per quello che era sempre stato.



E' stato, è vero, un grande ristoratore, ma, soprattutto, un uomo d'altri tempi, di quei tempi andati dei quali, oggi, ci sarebbe un gran bisogno. Franco Barbieri non era uno che si nascondeva di fronte alle sfide della vita. Anzi. Era stato abituato e aveva imparato presto ad affrontarle e a trarre da esse lo stimolo ad andare avanti cercando sempre di migliorarsi. Non amava i ruffiani e non vedeva di buon occhio l'ipocrisia mentre sapeva apprezzare l'onestà intellettuale e il coraggio di chi non era solito usare perifrasi per dipingere la realtà senza per forza di cose doverla edulcorare.



Apparentemente poteva sembrare burbero e scorbutico, ma bastava scambiarci due parole, sedersi di fronte o accanto a lui e subito si apprezzavano l'acume, l'intelligenza e la velocità con cui centrava immediatamente l'essenza del problema. Non amava, è vero, perdere tempo in chiacchiere inutili, aveva convinzioni ancor più che opinioni e le prime non era certo disposto a metterle in discussione con il primo venuto.



Chi lo conosceva bene e con lui aveva collaborato, ricercava il suo giudizio che, nonostante gli anni, era sempre lucido e puntuale, perspicace e attuale. Era un uomo d'altri tempi a cui il tempo aveva concesso il privilegio di non restare mai indietro. Fino all'ultimo amava stare dentro le sue creature, quelle aziende che aveva creato insieme all'inseparabile amico Giuliano Pacini. Erano, entrambi, figli di un'altra epoca, ma ancora sulla breccia perché sempre curiosi della vita e del futuro, mai domi, mai rinunciatari, mai rassegnati o accovacciati in un angolo di supponenza o presunzione.



Franco Barbieri amava tenersi informato su tutto. Voleva sapere il più possibile. Era raro trovarlo impreparato su un argomento di attualità. Era diventato, perché non dirlo, un appassionato lettore della Gazzetta di Lucca, lui per il quale Internet e il personal computer appartenevano ad altre generazioni. Non ci stava a rimanere indietro e per questo finiva sempre per essere un passo avanti rispetto agli altri.



Non amava le luci della ribalta, ma sapeva apprezzare il calore dell'amicizia e delle cose importanti. Lui che conosceva, perché glielo dicevamo, le tante difficoltà in cui ci muoviamo da anni perché attaccati un po' da tutti, ci spronava a non mollare e ogni volta che varcava la soglia della sua Buca o si metteva a sedere, il lunedì a pranzo, agli Orti, ci porgeva la sua mano che stringevamo volentieri incrociando quegli occhi vivaci e vispi nonostante i problemi di salute che lo attanagliavano.



Era già stato molto male, ma la sua scorza di vecchia quercia l'aveva avuta vinta ed era tornato splendidamente a camminare su due piedi senza doversi per forza piegare al dolore o all'affanno. Ci piaceva anche per questo, perché quel suo restare attaccato alla vita per un esile filo di sostanza costituiva un esempio per tutti, per chi, in questa vita apparentemente senza senso e senza futuro, riesce sempre a trovare una ragione per andare avanti e non mollare.



Lucca, anche se lui non era lucchese, perde con la sua dipartita non solo uno dei testimoni preziosi di un tempo ormai svanito nel mondo dei ricordi per chi, fortunato, riesce ancora a conservarli gelosamente nella memoria, ma perde, soprattutto, un grande personaggio di quelli capaci di apportare un contributo robusto allo sviluppo della comunità in cui vive.



Noi abbiamo voluto scrivere queste righe solo dopo che, in forma privata, si è svolta, questa mattina, la cerimonia funebre. Per rispetto al suo desiderio e a quello dei suoi familiari e amici. E se anche i nostri lettori avranno appreso della sua scomparsa per ultimi, non importa. Non è il giorno in cui lascia questo mondo che conta, ma quello che si è fatto in tutti i giorni che lo hanno preceduto. Un grande abbraccio caro Franco dovunque tu sia.