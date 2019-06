Cronaca



Frontale tra due auto a Monte San Quirico: tre feriti

domenica, 30 giugno 2019, 21:32

Incidente stradale questo pomeriggio alle ore 18, sulla via di Sant'Alessio a Monte San Quirico, al bivio per la via Poveri Vecchi, dove una Fiat Panda ed un Suv si sono scontrati frontalmente. A rimanere ferite, pare le tre persone che erano sulla Panda e che sono state trasportate in ospedale dalle tre autoambulanze prontamente intervenute assieme all'automedica del 118 di Lucca.

Ad avere la peggio, un uomo di 35 anni, che oltre a varie ferite avrebbe riportato anche un trauma toracico. Inizialmente era stato allertato anche l'elicottero Pegaso, ma dopo la prima valutazione dei sanitari è stato fatto rientrare. Intervenuta quindi anche una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi dell'incidente e per far defluire il traffico divenuto subito caotico.