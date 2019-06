Cronaca



Furto nella notte al Centrottica dell’Arancio

venerdì, 14 giugno 2019, 13:26

di giulia del chiaro

Pezzi di vetro e plastica disseminati sul pavimento, due persone incappucciate che entrano in tutta fretta nella struttura e che, con la stessa velocità, fuggono per scampare al fumo antifurto. Queste le immagini immortalate, durante la scorsa notte, dalle telecamere di sicurezza del Centrottica dell’Arancio.

Il video (https://www.facebook.com/807803655971398/posts/2341386482613100/), pubblicato sul profilo Facebook del negozio, mostra due persone, incappucciate e vestite di nero, sfondare la porta per dirigersi, con sicurezza, verso un espositore di occhiali da sole di marca e verso la cassa, per poi fuggire rapidamente con la refurtiva scampando al fumo rilasciato dall’impianto di sicurezza.

“Per la terza volta ci hanno preso di mira” si legge nel post del video. Non si tratta, infatti, del primo episodio che colpisce l’esercizio dato che, solo nel 2017, l’attività era stata derubata ben due volte per un ammontare di 100 mila euro di merci rubate. Non ancora definitiva la stima del danno.



Notizia in aggiornamento