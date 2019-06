Cronaca



I 205 anni dell'Arma: calano i delitti. Tutti gli encomi

giovedì, 6 giugno 2019, 00:07

di eliseo biancalana

Continua il calo dei delitti in provincia di Lucca. Il rassicurante dato è stato reso dal colonnello Giuseppe Arcidiacono, comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, in occasione della cerimonia per il 205° anniversario della fondazione della benemerita.

La ricorrenza è stata celebrata in cortile degli Svizzeri, con la consegna degli encomi ai militari che si sono particolarmente distinti nella lotta contro il crimine. Nel suo discorso il comandante ha salutato le numerose autorità civili presenti.

"Un pensiero speciale – ha detto – rivolgo a quanti sono caduti nell'adempimento del dovere e a quanti hanno riportato lesioni nell'espletamento del servizio a tutela della legalità cui sono chiamati. Nel 2018 e nei primi cinque mesi del corrente anno abbiamo registrato, ad oggi, ben 39 feriti. A tutti loro ed ai loro congiunti il mio più caro saluto. L'arma vi rimane sempre vicina, con affetto ed attenzione".

Il comandante ha poi ricordato la capillare presenza della benemerita sul territorio, con ben 41 presidi (33 stazioni territoriali, sette stazioni dei carabinieri forestali, un nucleo carabinieri per la biodiversità), sostenuti da tre aliquote del pronto intervento, operative senza soluzione di continuità nelle 24 ore, e da ben quattro articolazioni investigative dedicate, delle quali una operante nel settore della tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Positivi i risultati raggiunti dai militari. "Nel corso dei primi cinque mesi del corrente anno si è registrata una ulteriore importante flessione dei delitti e un incremento delle persone arrestate e di quelle denunciate – ha detto il comandante –, migliorando i già lusinghieri risultati operativi dell'anno 2018 che ha visto i reparti dell'arma procedere per il 75 per cento dei fatti di reato consumati nella provincia, con 386 persone arrestate e 2mila e 356 deferite alla competente autorità giudiziaria".

"Risultati – ha detto ancora il colonnello – raggiunti grazie alla professionalità, all'impegno e allo spirito di sacrificio evidenziati da tutti i carabinieri del comando provinciale, ai quali concludendo rinnovo, ancora una volta, il mio: 'Bravi'".

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti.

Encomio semplice concesso dal comandante della legione carabinieri toscana al tenente Mario Sorice. Hanno invece ricevuto l'elogio del comandante provinciale il mar. Stefano Bitti, l'app.sc.q.s. Riccardo Bosi, l'app.sc.q.s. Alessandro Tassoni, il car. Tammaro Pietravalle, l'app.sc.q.s. Fabrizio De Gioia, l'app. Giuseppe Fabio Calì, il mar. magg. Fausto Del Vecchio, il lgt. Alessio Bertini, il v.b. Paolo Providenti, l'app. sc. Giuseppe Cappellano, il lgt.c.s. Romolo Castellano, il v.b. Luigi Bebbu, il car. Carlo Cozzolino, il v.b. Massimiliano Celli, l'app.sc.q.s. Claudio Napoli, il brig. Mario Pierini, il lgt. Mauro Morotti, l'app.sc.q.s. Riccardo Bosi, l'app.sc.q.s. Fabiano Grassi, l'app.sc.q.s. Nicola Galletti, l'app.sc.q.s. Antonio Tanzillo.

Encomio semplice concesso dal comandante delle unità forestali ambientali e agroalimentari all'app. sc. Patrizia Fiorentini.