Il centro storico sempre più dormitorio: esultano i bergogliani

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 26 giugno 2019, 21:06

Intervento dei sanitari in codice rosso, questo pomeriggio intorno alle 16 a Nozzano San Pietro, nei pressi della locale stazione dei carabinieri, dove una telefonata al 118 di un passante, comunicava che c'era un uomo di età apparente intorno ai 30 anni, riverso in un fosso e privo di sensi

mercoledì, 26 giugno 2019, 17:51

L'amministrazione comunale di Lucca interviene in merito ai temi dell'assegnazione dei posti auto per i disabili e sulla protesta portata avanti dall'associazione Luccasenzabarriere onlus davanti la sede del comune

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:56

Si tratta di Manneh Gibril un gambiano di 30 anni, regolare sul territorio nazionale che, tra l'altro, si trovava in violazione di un obbligo di dimora nella frazione di Santa Maria del giudice.

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:46

A seguito dei molti interventi di questi giorni sulla situazione della casa di cura Barbantini di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce che è in atto un confronto con il gruppo “Santa Chiara” (proprietario tra l’altro delle strutture di Barbantini a Lucca e San Camillo in Versilia) per arrivare...

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:52

Giovedi 27 e venerdì 28 giugno ritorna il mercato artigianale in piazza Anfiteatro. L’appuntamento fa parte della serie di mercati nelle piazze del centro storico, concordato fra Comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna, al fine di rendere visibili ai turisti e ai lucchesi le lavorazioni artigianali e...

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:09

In piazza Guidiccioni, nella sede dell'ufficio scolastico provinciale, diretto da Donatella Buonriposi, si lavora per definire quello che sarà l'assetto del personale scolastico per il prossimo anno. La cosiddetta "commissione 24" ha definito le graduatorie del personale ATA