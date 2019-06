Cronaca



Il prefetto Falco: "Massima attenzione, massima collaborazione e massimo coordinamento"

giovedì, 6 giugno 2019, 16:14

di eliseo biancalana

"Massima attenzione, massima collaborazione, massimo coordinamento". Sono le parole d'ordine del nuovo prefetto, il napoletano Leopoldo Falco, 64 anni, che si è presentato oggi alla stampa. Falco si è insediato da una settimana alla guida della prefettura di Lucca. Ai giornalisti, il prefetto ha ricordato i principali passaggi della sua carriera, che lo ha visto in prima linea nell'emergenza migranti e nel contrasto alla mafia, ma anche in polemica con Vittorio Sgarbi.

Prima di arrivare a Lucca, Falco è già stato prefetto a Trapani, dal 2013 al 2016. Lì si è trovato nel pieno dell'emergenza sbarchi, in una situazione non facile da gestire, anche per il poco aiuto che gli veniva fornito da Roma. "Sembrava veramente che fosse un problema solo siciliano" ha ricordato. "L'Italia si comporta con la Sicilia molto peggio di come l'Europa si comporta con l'Italia" ebbe a dichiarare una volta alle telecamere della Rai, suscitando un certo clamore. Nel trapanese Falco sperimentò il modello di un'accoglienza distribuita nei diversi comuni del territorio, anche per ridurre i rischi di infiltrazione criminale nella gestione del fenomeno. "L'accoglienza diffusa è nata a Trapani come misura antimafia – ha detto in conferenza stampa –, poi si è estesa a tutta l'Italia come soluzione logica". Ai giornalisti Falco ha voluto sottolineare il ruolo importante svolto dal terzo settore. "Ai volontari sarò riconoscente sempre, perché sono loro che hanno retto" ha sostenuto.

"Il lavoro con i sindaci sarà una priorità" ha detto Falco, che nel suo cv vanta alcune esperienze alla guida di comuni come commissario. Nel 2012 finì, suo malgrado, in una polemica mediatica, dopo essere stato nominato presidente della commissione straordinaria di Salemi, piccolo comune trapanese sciolto per infiltrazioni mafiose. La sua gestione fu infatti attaccata dall'ex sindaco, il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. "Non ho mai risposto al signor Sgarbi e non mi interessa – ha detto oggi Falco –. Tra l'altro non l'ho mai incontrato".

Oltre che uomo di stato, Falco è anche autore di alcune pubblicazioni. "Mi piace scrivere" ha ammesso il prefetto, che è anche presidente del Centro alti studi del ministero dell'Interno. Intanto si sta dedicando allo studio della realtà lucchese. "Qua a Lucca devo conoscere" ha dichiarato Falco, che però in passato ha già frequentato la sua nuova provincia, quando lavorava per la vicina prefettura di Pistoia. "Qui a Lucca il livello della vita è altissimo" ha riconosciuto. Il prefetto ha però messo in guardia dai rischi di infiltrazioni criminose. "In città come questa si tende a sottovalutare" ha ammonito.