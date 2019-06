Cronaca



Incidente sulla bretella: quattro donne ferite, una incinta

sabato, 8 giugno 2019, 15:26

Incidente sulla bretella, da Viareggio a Lucca, non lontano dal casello di Lucca ovest. La chiamata è scattata alle 14. Da chiarire ancora la dinamica, ma da un prima e sommaria ricostruzione pare un'auto, con all'interno quattro donne, abbia perso il controllo e sia finita contro il guard-rail.



Due di loro sono state portate in codice rosso da dinamica (una con trauma cranico, l'altra non con gravi lesioni ma incinta sembra all'ottavo mese) all'ospedale di Lucca; le altre due in codice giallo da dinamica (una con sospetta frattura dell'omero).

Intervenute sul posto le ambulanze "India" di Massarosa (prima ad intervenire e valutare tutta la situazione) e Croce Verde di Lido di Camaiore.