Installato un Dae a Piazza di Brancoli

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 10 giugno 2019, 09:28

L’immagine che si presenta stamattina agli occhi di transita in piazza Varanini per svoltare in via Buiamonti si commenta da sola

domenica, 9 giugno 2019, 17:00

E’ morto il professor Michele Lombardi che fu il fondatore della cardiologia all’ospedale di Lucca nel dicembre 1968. Aveva 95 anni

domenica, 9 giugno 2019, 11:00

La notizia è stata data a Lucca all'interno del Duomo, intitolato proprio a San Martino, al termine del Meeting Nazionale per celebrare i 120 anni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

sabato, 8 giugno 2019, 15:26

Incidente sulla bretella, da Viareggio a Lucca, non lontano dal casello di Lucca ovest. La chiamata è scattata alle 14. Da chiarire ancora la dinamica, ma da un prima e sommaria ricostruzione pare un'auto, con all'interno quattro donne, abbia perso il controllo e sia finita contro il guard-rail

sabato, 8 giugno 2019, 15:13

Un 38enne marocchino, N.H., residente a Ponte a Moriano, ambulante, pregiudicato e in regime di arresti domiciliari, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una complessa e articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 8 giugno 2019, 14:12

L’obiettivo è stato raggiunto: in 2 mila 500 hanno colorato Lucca di Giallociano. Sono stati tantissimi i volontari provenienti da ogni parte d’Italia che si sono riuniti a Lucca per celebrare i 120 anni del “Movimento”