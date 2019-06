Cronaca



La guardia di finanza traccia un bilancio per il suo anniversario

martedì, 25 giugno 2019, 10:56

di eliseo biancalana

È stata una cerimonia sobria e per nulla autocelebrativa quella che si è svolta stamani alla caserma "Giacomo Puccini", sede del comando provinciale della guardia di finanza. Le fiamme gialle festeggiano oggi il 245simo anniversario dalla loro fondazione. A fine cerimonia sono stati forniti i dati sulle attività delle divise grigioverdi in provincia di Lucca nel 2018 e nei primi cinque mesi del 2019.

Nel suo discorso, il comandante Massimo Mazzone è partita dal passato per arrivare al presente. Il colonnello ha ricordato che la presenza della guardia di finanza in Toscana risale addirittura al 1840, sotto il Granducato. Da allora molta cose sono cambiate, ma non i principi che devono ispirare l'azione delle fiamme gialle."Come agire lo sappiamo – ha detto il colonnello –, il discorso cambia se si parla su cosa agire". Il riferimento è all'aumento della complessità delle situazioni illegali che i militari si trovano a dover perseguire. "La sfida più grande che ci attende oggi è quella di un costante e continuo aggiornamento" ha detto il colonnello. Dal comandante è poi arrivato un ringraziamento alle autorità presenti ma anche ai familiari delle fiamme gialle, che spesso pagano "lo scotto" della dedizione al servizio dei loro congiunti ma non per questo fanno mancare il loro affetto. "Viva la guardia di finanza, viva l'Italia" ha concluso. È poi seguita l'attribuzione dei riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti. Encomio solenne al m.a. Pasqualino Pompili e al m.o. Fabrizio Palermo. Encomio solenne per il mar.a Andreas Spennato, l'app.sc.qs Antonio Lorini e l'app.sc.qs Alessandro Petacchi. Encomio solenne per il cap. Antonio Manselli, il lgt.cs. Nicola Fiumicino e l'app.sc. Alexander Pisoni. Encomio semplice al brigadiere capo Fabio Spina, al brigadiere capo Giovanni Piras, al vicebrigadiere Dario Attorre, all'appuntato scelto Andrea Agnoloni.

A fine cerimonia sono stati forniti alcuni dati sulle attività svolte nel 2018 e nei primi cinque mesi del 2019. Sul fronte del contrasto all'evasione e alle frodi fiscali sono stati conclusi 581 interventi; 84 le persone ritenute responsabili di reati fiscali e ben 55 gli evasori totali. Individuati anche 7 casi di evasione immobiliare. Sono state sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase per quasi 1 milione e 800mila euro e avanzate proposte di sequestro per quasi 9milioni e 700mila euro. Gli interventi condotti nell'ambito del controllo economico del territorio sono stati complessivamente 6mila e 589. Tra questi si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di scontrini e ricevute fiscali (5mila e 123), dei quali il 18,6 per cento è risultato irregolare. Nel settore dell'impiego sono stati individuati 3 datori di lavoro responsabili di aver assunto, complessivamente, 6 lavoratori "in nero" e 66 lavoratori irregolari. Sono stati invece 69 i controlli nel settore delle "prestazioni sociali agevolate" e 54 in materia di "esenzione dal pagamento dei ticket sanitari", dei quali 48 risultati irregolari, constatando un danno complessivo allo stato di oltre 12mila e 800 euro. Nel settore dei reati e altri illeciti contro la pubblica amministrazione, sono stati verbalizzati amministrativamente 48 soggetti e c'è stato un denunciato all'autorità giudiziaria.

Le indagini in contrasto alla criminalità organizzata, condotte in stretto collegamento investigativo con la direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di procedere all'esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare e di eseguire sequestri di 37 unità immobiliari e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. Sul fronte del contrasto al mercato del falso si sono avuti 34 interventi e sono state controllate 60 persone, con la contestuale denuncia di 43 soggetti e il sequestro di 493mila prodotti illegali in materia di contraffazione, made in Italy e sicurezza prodotti. Significativo inoltre l'impegno messo in campo dalle fiamme gialle in materia di ordine pubblico (soprattutto in occasione dei grandi eventi), nel contrasto al traffico di stupefacenti (75 interventi che hanno condotto alla denuncia di 5 persone e alla segnalazione al prefetto di 87 soggetti detentori, ai fini di uso personale, di sostanze stupefacenti) e nelle attività di sensibilizzazione nelle scuole.

