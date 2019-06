Cronaca



La Uiltec porta i Punti Patronato nelle aziende industriali: "Sempre più vicini ai lavoratori"

martedì, 4 giugno 2019, 10:07

Il sindacato Uiltec si avvicina sempre di più ai lavoratori e da oggi porta i servizi direttamente in azienda con i Punti Patronato che serviranno ad aiutare le persone a fare richiesta di assegno per il nucleo familiare. Lo fa iniziando dalla provincia di Lucca e dalla Toscana.



A darne notizia sono il coordinamento di Lucca di Uiltec, rappresentato da Giuseppe Bianchi, e il funzionario Uiltec Regionale Toscana, Giuseppe Priolini: "A partire da questo mese la Uiltec sarà presente col patronato ItalUil in diverse aziende industriali al fine di istituire dei Punti di patronato per l'assistenza e 'inoltro delle richieste di assegni per il nucleo familiare. Questa iniziativa è stata presa in conseguenza della nuova procedura Inps che prevede, oltre alla compilazione delle domande inerenti agli assegni nucleo familiare a cura dei lavoratori, anche l'inoltro all'Inps tramite un Patronato, ed è in sintonia con l'obiettivo del sindacato Uiltec di riportare all'interno delle aziende industriali i servizi di patronato ItalUil".



Un cambio vero e proprio di prospettiva che punta a cambiare il modo di vivere e pensare l'azienda: "La Uiltec ritiene le aziende industriali delle comunità di lavoratori all'interno delle quali il sindacato deve offrire anche servizi di Patronato che servono a migliorare la vita dei dipendenti – proseguono Bianchi e Priolini -, utili a minimizzare l'usura della vita fuori dai tempi lavorativi, oltre a porre in essere ogni azione utile al rispetto delle leggi e del Contratto nazionale di categoria. Quello compiuto oggi è un primo e importante passo, che vedrà sempre più impegnato in tale direzione".



Un'iniziativa sperimentale che per la Uiltec è destinata a essere progetto pilota su ampia scala: "Servirà a sviluppare in concreto delle politiche sindacali in gradi di realizzare i miglioramenti auspicati". Infine, il sindacato ricorda che le domande per gli assegni familiari dovranno essere presentate entro il 30 giugno e che saranno a disposizione di tutti i lavoratori, sempre in modo gratuito, oltre ai punti aziendali istituiti dalla Uiltec, gli uffici del patronato ItalUil al fine di predisporre e inoltrare all'Inps le pratiche inerente agli assegni nucleo familiare".