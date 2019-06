Cronaca



Lucca Crea si congratula con i "Super Boys" della Lucchese

lunedì, 10 giugno 2019, 12:32

Lucca Crea, con il presidente Mario Pardini e il direttore genarale Emanuele Vietina, a nome di tutto lo staff della società, esprime grande soddisfazione per la salvezza conquistata sul campo dai giocatori della Lucchese.

"Complimenti ad atleti e tecnici per questa impresa veramente straordinaria che, visti i 25 punti di penalizzazione, ha pochi riscontri nella storia del calcio italiano – afferma Emanuele Vietina, da sempre tifoso della 'Pantera' e abbonato al Porta Elisa - ...e permettetemi un'iperbole: i giovanotti della AS Lucchese Libertas sono stati più duri di Shingo Tamai e più coraggiosi Holly e Bennji, un esempio di spirito di sacrificio importante per tutta la città".

"Auspico - sottolinea a sua volta Mario Pardini – che questo successo sia da sprone per dare alla società un assetto stabile e duraturo, in linea con la sua grande tradizione, e che non si ripetano più gli eventi che hanno caratterizzato quest'ultima travagliata stagione. Grazie a dirigenti, tecnici e tifosi che, nonostante tutte le vicissitudini, fino all'ultimo non hanno mollato".