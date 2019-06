Cronaca



Luccasenzabarriere onlus collabora con il Lucca Summer Festival

giovedì, 27 giugno 2019, 12:49

Luccasenzabarriere onlus collabora alla ventiduesima edizione del Lucca Summer Festival per favorire l'accesso alla manifestazione delle persone disabili. "La nostra associazione è onorata di poter contribuire a rendere sempre più fruibili a tutti i bellissimi concerti del Summer" ha dichiarato il presidente della onlus, Domenico Passalacqua. "Anche la musica può essere uno strumento di integrazione" ha sottolineato.

L'associazione sarà presente ai concerti con i suoi volontari per garantire al meglio la visione delle esibizioni musicali. "Abbiamo valutato le varie possibilità – ha spiegato il presidente Passalacqua – e abbiamo deciso di utilizzare dei cuscini che consentano alle persone in carrozzina una migliore visibilità dell'intero concerto. Inoltre, per i concerti sugli spalti di Elton John ed Ennio Morricone, gli organizzatori faranno arrivare le persone con disabilità direttamente al parcheggio di fronte alla stazione ferroviaria, dove troveranno il nostro mezzo attrezzato per accompagnarli prima a ritirare il biglietto e poi all'area del concerto".

I volontari di Luccasenzabarriere onlus saranno riconoscibili da una maglietta bianca. "Ringraziamo il Lucca Summer Festival per aver accolto la nostra richiesta di collaborazione, volontaria e gratuita" ha dichiarato infine Passalacqua.