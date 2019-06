Cronaca



Luccasenzabarriere onlus, continua il presidio davanti il comune

mercoledì, 26 giugno 2019, 12:30

di gabriele muratori

Non demorde Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere Onlus, che sta continuando imperterrito e deciso da giorni, il presidio di fronte a palazzo Orsetti, sede comunale, per ottenere che vengano riassegnati i posti auto per i disabili a coloro ai quali sono stati tolti. Uguaglianza, parità, equità, questi tre principi fondamentali della richiesta dei soci dell'associazione.



"Nessuno di noi vuole essere favorito, chiediamo solo il rispetto dei diritti civili, secondo quanto riportato dalla costituzione italiana, e soprattutto un po' di buonsenso dall'amministrazione" - questa la semplice richiesta degli appartenenti alla Lucca senza barriere. Da alcuni giorni, Passalacqua ed alcuni volontari dell'associazione, stazionano di fronte l'ingresso di palazzo Orsetti in via Santa Giustina per protestare contro la revoca degli stalli per disabili ad alcuni cittadini e quindi per sollecitare la repentina rassegnazione. Per ottenere più credibilità, sempre nei giorni scorsi, Domenico Passalacqua si è sottoposto anche ad uno sciopero della fame, per il quale è poi finito in pronto soccorso per accertamenti dopo che domenica pomeriggio aveva accusato un malore. Dimesso dopo 24ore, il presidente è tornato immediatamente in campo, stanco per quanto riguarda il fisico, ma non per quanto riguarda al propria idea. Quindi, ieri mattina alle 12, si è tenuta proprio in comune una commissione per esaminare l'eventuale rassegnazione di cinque posti auto tolti ad altrettanti disabili lucchesi, ma il risultato non è stato quello desiderato da Passalacqua. "Dopo circa 4 ore e mezza di commissione, ci saremmo aspettati risposte concrete, purtroppo così non è stato. Alle 17 infatti, il sindaco è venuto al nostro sit-in riferendoci che hanno riesaminato solo tre casi. Quindi, da parte nostra, la protesta continua e restiamo qui" – tuona il presidente. "L'amministrazione non si fa viva, allora ci facciamo vivi noi. Se Maometto non va alla montagna..."