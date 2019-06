Cronaca



Maltrattamenti in famiglia: arrestato cingalese violento

lunedì, 24 giugno 2019, 11:22

Ieri pomeriggio le volanti hanno arrestato un cittadino cingalese di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.



Gli operatori sono intervenuti su richiesta di una donna che stava subendo minacce da parte del cognato, con lei convivente. Quando gli operatori sono giunti sul posto, hanno trovato la donna in strada che si teneva a debita distanza dall'aggressore, il quale, nonostante la presenza dei poliziotti, a più riprese ha tentato di aggredire la donna, oltre ad offenderla ripetutamente.



Gli agenti, dopo aver visto l'interno dell'appartamento vistosamente danneggiato dall'uomo, lo hanno accompagnato in questura con non poca fatica, mentre un altro equipaggio ha raccolto le testimonianze dei conviventi dell'uomo e di alcuni vicini, giungendo alla conclusione di poter procedere all'arresto per maltrattamenti in famiglia. L'arrestato, infatti, ospite stabile da più di un anno del fratello e della moglie, fin dall'inizio della convivenza ha vessato i suoi ospiti con prepotenze e minacce. Il cingalese è stato subito associato al carcere in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.



L'ascolto dei testimoni, ai fini della ricostruzione dei fatti, è avvenuto sotto la direzione del pm Giannino.