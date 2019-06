Cronaca



"Maremma che Jack", successo a Lucca per un raduno a prova di zampa

venerdì, 21 giugno 2019, 10:08

Oltre 150 esemplari di Jack Russell,hanno trascorso una giornata al Centro Cinofilo Flying Dog di Lucca destreggiandosi tra esibizioni, prove di Agility, Rally Obedience, e le selezioni nazionali per JrtItalia Agility Team. Amato dalle famiglie, e non, il Jack Russell, mette alla prova il proprio padrone, data la sua vivacità, e riesce sempre a strappare un sorriso con la sua simpatia. Questi dolcissimi cagnolini, piccoli di stazza ma non certo di spirito, durante la scorsa domenica hanno condiviso con i loro padroni anche diversi giochi, come Temptation Jack e Jack senza Frontiere, grazie ai quali hanno passato indimenticabili momenti di svago. L'appuntamento, arrivato nella splendida Maremma, è stato organizzato dall'associazione Jack Russell Italia, fondata da Mirko Tomasetto e Ramona Cusma, che si occupa del benessere di questa razza, organizzare raduni in tutta Italia coinvolgendo appassionati e amanti dei Jack Russell, nota per le sue abilità nella caccia.Dopo tuffi, premiazioni un grande saluto finale, con la voglia di rivedersi ancora e vivere questi momenti indimenticabili e intensi all'insegna del divertimento e della condivisione con i propri amici a quattro zampe.