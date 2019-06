Cronaca



Meeting Nazionale delle Misericordie 2019. A Lucca il popolo dei volontari

venerdì, 7 giugno 2019, 08:30

di gabriele muratori

Apre questa mattina a Lucca, l'edizione 2019 del Meeting Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'evento annuale delle divise giallo ciano, ospitato nella città dall'arborato cerchio, si svolgerà da oggi fino a domenica, dove giungeranno migliaia di volontari da tutto il paese per celebrare i 120 anni dalla costituzione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La scelta della città di Lucca per celebrare questa importante manifestazione non è stata fatta a caso, infatti è proprio dalla nostra città che il conte Cav. Cesare Sardi, dette vita nel 1899 a quella che fu la Federazione delle Misericordie italiane. Durante lo svolgimento dell'annuale evento, i confratelli si riuniranno in riunioni e convegni, oltre ad eventi dimostrativi e addestrativi.

Nel folto programma di questi tre giorni, suggestive saranno le sfilate percorse per le vie del centro con le tradizionali vesti storiche da parte delle varie confraternite, e non mancherá il momento di ricordo per la recente scomparsa di Maria Pia Bertolucci. Per la serata di sabato, uno degli eventi molto attesi è l' Happy 120 anni, dove Serena Magnanensi, Sergio Frisca, Cristiano Militello e David Pratelli animeranno la serata con la musica dei Gaudats Junk Band sui baluardi di San Paolino e San Donato.

La manifestazione apre oggi alle ore 9.00 presso il seminario arcivescovile di Lucca con il convegno nazionale dei correttori, presieduto dal Mons. Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie, Mons. Paolo Giulietti, vescovo di Lucca e Gualtiero Bassetti, presidente della conferenza episcopale italiana. La manifestazione si concluderà domenica pomeriggio con la santa Messa al Duomo di San Martino, celebrata sempre dal neo vescovo Paolo Giulietti.