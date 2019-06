Cronaca



Moto raduno per gli 80 anni dei vigili del fuoco

lunedì, 24 giugno 2019, 08:43

80 anni e non sentirli. Per festeggiare gli 80 anni della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ci saranno per tutta la settimana eventi organizzati dal comando provinciale di Lucca. Il primo evento si è svolto 22 giugno con il moto raduno. Organizzato dall'associazione motociclisti vigili del fuoco ha coinvolto motociclisti di tutto il territorio. Partiti dal comando di Lucca hanno fatto sosta al Forte per poi dirigersi a Torre del Lago per poi arrivare in via Ponchielli rendendo omaggio alle 32 vittime della strage di Viareggio.

La settimana continuerà con altri eventi. Oltre alla mostra che si terra a Villa Paolina, il giorno 27 giugno si svolgerà la manifestazione per i più piccoli, "pompieropoli" (Pompiere per un giorno) dove i bimbi si potranno cimentare nei percorsi a tema, come diventare dei piccoli pompieri. Le piazze interessate a questo evento sono: Forte dei Marmi – Piazza Garibaldi, Pietrasanta – Piazzale Amadei, Lido di Camaiore – Pontile Bellavista e a Viareggio Belvedere delle Maschere.

La giornata si concluderà con il concerto della banda nazionale dei vigili del fuoco che si terrà al Teatro Puccini a Torre del Lago dalle ore 21:00 in poi.