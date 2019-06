Cronaca



“MoveUP”: 2 mila 500 volontari invadono Lucca

sabato, 8 giugno 2019, 14:12

L’obiettivo è stato raggiunto: in 2 mila 500 hanno colorato Lucca di Giallociano. Sono stati tantissimi i volontari provenienti da ogni parte d’Italia che si sono riuniti a Lucca per celebrare i 120 anni del “Movimento”. Tantissimi i giovani volontari presenti che si sono riversati in ogni angolo della città portando la loro allegria e contagiando anche tutti i cittadini.

I lavori sono andati avanti in mattinata con gli interventi dei Consiglieri di Presidenza e dei prestigiosi invitati alla manifestazione, tra loro da segnalare Massimo La Pietra Dirigente dell’Ufficio Volontariato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Pregliasco Presidente di Anpas e Flavio Ronzi Segretario Generale della Croce Rossa Italiana.

Suggestiva la commemorazione di Maria Eletta Martini, lucchese, figura simbolo per il volontariato italiano ricordata da Patrizio Petrucci ex Presidente di Cesvot.

Sempre nella giornata di oggi si è celebrata la nascita della Misericordia di Cascia con la presenza del neo governatore Pio Paoletti e dell’assessore del comune di Cascia Piero Reali.

Grande festa anche per la presenza del Capitano Lourdes Castaneda del Benemerito Cuerpo De Bomberos della Republica di Panama (a questo si riferiscono le foto), che ha ricordato la proficua collaborazione con le Misericordie in occasione della giornata mondiale della gioventù svoltasi nel mese di gennaio proprio nello stato del centro America.

Il Meeting si concluderà domani alle 9,15 all’interno del Duomo di Lucca. Si inizierà con un ricordo di Maria Pia Bertolucci la Sorella della Misericordia lucchese scomparsa prematuramente lo scorso mese di febbraio a cura di Aldo Intaschi. Successivamente sarà presentata la “Carta dei Valori” delle Misericordie, poi sarà ripercorsa l’esperienza dei Fratelli e delle Sorelle che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama e dei giovani volontari. A conclusione la Santa Messa con celebrazione del rito della “Vestizione” dei Confratelli officiata da Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca.