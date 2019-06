Cronaca



“MoveUP”: conclusa la prima giornata

venerdì, 7 giugno 2019, 20:54

Una giornata particolarmente intensa quella che ha dato il via a “MoveUp. Fratelli in Movimento” il meeting per celebrare i 120 anni della Confederazione Nazionale delle Misericordie in corso a Lucca fino al 9 giugno.

Tantissimi già nella prima giornata i volontari presenti che hanno colorato con le loro divise giallociano tutta la città. La mattina si è svolto il Convegno Nazionale dei Correttori delle Misericordie con la prestigiosa presenza del Presidente della CEI Gualtiero Bassetti.

Nel pomeriggio si è aperto il Meeting con la proiezione di “120 anni in Movimento” un brevissimo video sulle Misericordie (è possibile vederlo già sulla pagina facebook della Confederazione) e subito dopo si sono susseguiti gli interventi istituzionali tra i quali quello del Sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi che ha sottolineato come il volontariato italiano non è secondo ad alcun paese del mondo e le Misericordie ne sono testimonianza, svolgendo un ruolo fondamentale nella nostra società.

Il Presidente della Confederazione Roberto Trucchi ha sottolineato come le Misericordie sono sempre state capaci di interpretare il cambiamento “per questo – ha detto - siamo ancora qui oggi e ci saremo domani, sempre al servizio degli ultimi”.

Di grande suggestione la cerimonia per il conferimento della croce al merito alla Gendarmeria Vaticana. Il presidente Trucchi e Monsignor Agostinelli hanno apposto sul labaro della Gendarmeria la croce al merito. Erano presenti Il Commissario Marco Bernardi e il Comandante dei Vigili del Fuoco del Vaticano Ingegner Paolo De Angelis.

Motivazione del riconoscimento “per il generoso, efficiente, discreto ed appassionato servizio si protezione e difesa del Sommo Pontefice, della Santa Sede e del Vaticano”.

Ricordiamo che per la giornata di domani sono previste l’assemblea ordinaria e straordinaria della Confederazione.

La sera poi dalle 21,30 grande festa dedicata a tutti. Protagonisti saranno Sergio Friscia comico siciliano molto amato impegnato in Radio ed in Tv con Mezzogiorno in Famiglia, l’attore imitatore David Pratelli conosciuto per le sue imitazioni di Lippi, Allegri, Ciccio Graziani e molti altri a “Quelli che il calcio” e a “Guida al Campionato”, Cristiano Militello l’amatissimo ideatore di “Striscia lo Striscione” e la conduzione della giornalista Serena Magnanensi. L’accompagnamento musicale è affidato alla Gaudats Junk Band. Sarà una serata di divertimento e spensieratezza, senza mai dimenticare le storie e le attività che le Misericordie portano avanti ogni giorno a servizio dei più deboli.