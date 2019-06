Cronaca



Nomine nelle partecipate e del garante dei detenuti in commissione garanzia

venerdì, 7 giugno 2019, 12:24

di eliseo biancalana

La commissione garanzia si è occupata di due temi che sono stati oggetto di molte polemiche: la designazione del nuovo garante dei detenuti e le nomine dei componenti delle partecipate. La seduta, presieduta da Remo Santini (SìAmo Lucca), è stata convocata su richiesta dei consiglieri Massimiliano Bindocci (M5S) e Fabio Barsanti (CasaPound).

La garante dei detenuti. Il vice presidente della commissione Pilade Ciardetti (Sinistra con) è intervenuto per ricordare che la commissione garanzia deve occuparsi del rispetto delle regole, senza entrare nel merito delle scelte politiche. È stato poi affrontato il tema della nomina del nuovo garante dei detenuti, eletto dal consiglio comunale il 9 aprile. Bindocci ha lamentato la poca pubblicità data alla procedura di selezione, tanto che né i capigruppo consiliari né la precedente garante ne erano a conoscenza. Gli ha risposto il segretario comunale Corrado Grimaldi ribadendo "la piena legittimità della procedura adottata", poiché lo statuto si limita a prevedere che sia emanato un avviso per rendere nota la selezione, senza specificarne i tempi e i modi. L'avviso è uscito il 27 novembre 2018, individuando come scadenza delle domande il 12 dicembre. Il segretario ha spiegato che si è attenuto a quanto venne fatto in occasione della precedente selezione del garante. Ha poi sostenuto che 15 giorni per le candidature sono un tempo adeguato e che il mandato del precedente garante era già scaduto a ottobre ed era in proroga. Il segretario ha detto di non aver informato il consiglio comunale della procedura in corso perché non era tenuto a farlo. "Se avvisi qualcuno può darsi che lo vuoi favorire" ha notato. Barsanti ha evidenziato che la "singolarità" della procedura è che è stata presentata una sola candidatura. Ha poi osservato che l'amministrazione non ha fatto un comunicato stampa per pubblicizzare la selezione, ma questo non competeva al segretario. "Mi meraviglia che la garante (precedente ndr) non ha fatto domanda, lo sapeva che scadeva" ha invece detto Ciardetti.

Le nomine nelle partecipate. In seguito è stato trattato il tema delle nomine nelle partecipate. Il vice sindaco Giovanni Lemucchi ha detto che il comune si è attenuto all'atto di indirizzo adottato dal consiglio nel 2017, che faceva seguito a un impegno assunto dal sindaco in campagna elettorale. L'atto di indirizzo ha previsto che il comune emani una manifestazione d'interesse per individuare i possibili candidati alle cariche nelle partecipate, tra i quali poi il sindaco sceglie in maniera discrezionale. Dall'ufficio partecipate hanno ricordato che l'avviso è stato pubblicato il 5 febbraio. Sono arrivate ben 110 domande. Tra queste l'amministrazione ne ha selezionate alcune e poi ad aprile e maggio ci sono stati i colloqui con i candidati. Bindocci e Baranti hanno chiesto con quale criterio è stato scelto chi ammettere ai colloqui e chi no. Lemucchi ha detto che è stato seguito un criterio di rotazione e poi si è stata valutata la "idoneità" dei candidati. "Idoneità è un concetto largo – ha spiegato –, sono nomine anche politiche. Si ritiene di dare degli indirizzi alle società". Le minoranze hanno espresso le loro perplessità. Per Santini i colloqui sono stati "una pantomima". Per Bindocci andavano sentiti più candidati "per rispetto a quei cittadini che avevano mandato il cv". Concetti condivisi da Barsanti. È intervenuto anche il dirigente comunale Lino Paoli, che ha dato il suo giudizio sull'atto di indirizzo del 2017: "Questa delibera la trovo inutile. Le nomine sono nella discrezionalità del sindaco". Il vicesindaco ha invece sostenuto che i colloqui hanno dato degli spunti. Lemucchi ha invitato a guardare la qualità dei profili selezionati, a fronte di compensi che sono modesti. Ciardetti ha notato che la selezione è stata "complicata" perché ha dovuto tener conto sia delle competenze sia del "corretto rapporto con il comune".