Cronaca



Nuova imbiancatura per il teatrino del Piaggione

venerdì, 28 giugno 2019, 15:08

In questi giorni sono in corso i lavori di nuova imbiancatura del teatrino del Piaggione. “Questa struttura rappresenta, assieme al centro civico, un'importante realtà aggregativa per i cittadini che abitano qui – afferma l'assessore al patrimonio e patti di confine Gabriele Bove – sono felice di poter mettere in atto, assieme ai lavori per la nuova illuminazione, un altro intervento che conferma l'interesse dell'amministrazione per questa frazione”.