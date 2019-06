Nuovo ponte sul fiume Serchio: la provincia di Lucca convocherà un incontro pubblico nei primi giorni di luglio

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 19 giugno 2019, 14:16

La giunta Tambellini ha approvato il progetto definitivo che, per un valore di 128.000, servirà a realizzare il percorso ciclopedonale sul lato sud della carreggiata, in linea con quanto effettuato sul lato nord

mercoledì, 19 giugno 2019, 11:56

Pieno appoggio agli operatori del Pronto soccorso di Lucca da parte della Conferenza zonale dei sindaci della Piana di Lucca

mercoledì, 19 giugno 2019, 11:54

Nella serata di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per il reato di rapina impropria un cittadino cubano di 24 anni, da tempo residente in città. Il giovane straniero aveva preso di mira un negozio di souvenir del centro storico

mercoledì, 19 giugno 2019, 10:27

La Cremeria Opera sul New York Times. L'autorevole quotidiano americano cita la gelateria all'interno di un articolo su Lucca, individuata dal quotidiano statunitense tra le sei città europee che meritano di essere visitate al di fuori dei più conosciuti e affollati circuiti turistici

martedì, 18 giugno 2019, 21:29

Il giornalista e storico Oriano de Ranieri, profondo conoscitore delle cose ecclesiastiche, interviene a seguito della intervista a monsignor Paolo Giulietti ed apre un dibattito all'interno della comunità lucchese

martedì, 18 giugno 2019, 17:55

Il Comune invita gli abitanti di San Macario in Piano e Santa Maria a Colle, nelle aree intorno al fiume Serchio e al rio Fornacette, a provvedere alla pulizia dei terreni incolti di proprietà