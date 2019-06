Cronaca



Obiettivo raggiunto: il parco giochi di piazzale San Donato sarà inclusivo e accessibile a tutti

martedì, 18 giugno 2019, 15:17

di barbara ghiselli

“Se puoi sognarlo puoi farlo” diceva Walt Disney e il fatto che il parco giochi di piazzale San Donato sarà inclusivo e accessibile a tutti, è la testimonianza della veridicità dell'aforisma. E' passato poco più di un anno dalla campagna di crowfounding su Eppela, promossa dalla Fondazione Il cuore si scioglie in collaborazione con la sezione soci Coop di Lucca di Unicoop Firenze e la FAND (Federazione associazioni nazionali dei disabili),con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro come capofila, e che ha trovato pieno appoggio nel comune di Lucca attraverso la collaborazione con le associazioni per scegliere tra le varie proposte avanzate.

Una raccolta popolare che ha permesso di raggiungere 17mila 500 euro, grazie anche alla somma di 7mila 500 euro messa a disposizione dalla Fondazione il cuore si scioglie: risorse necessarie, ma non sufficienti per riqualificare nella sua totalità il parco di piazzale San Donato. Ecco perché, grazie a un gioco di squadra tra gli assessori Serena Mammini e Lucia Del Chiaro e gli uffici, l’amministrazione comunale ha deciso di fare la propria parte e aggiungere ben 70mila euro, che permetteranno a uno dei parchi più frequentati del territorio di accogliere i bambini, indipendentemente da disabilità più o meno presenti, per giocare finalmente tutti insieme.

A presentare il progetto questa mattina in sala degli Specchi sono stati le rappresentanti dell’amministrazione comunale, Lucia Del Chiaro, assessore al sociale, Serena Mammini, assessore all’urbanistica, i referenti delle associazioni, Max Mallegni, presidente Anmil, il presidente di Fand sezione provinciale di Lucca e dell'Uici Lucca, Massimo Diodati insieme alla consigliera Uici, Silvia Chelazzi, il responsabile progetti crowdfounding della Fondazione il Cuore si Scioglie Daniele Lanini, la vice presidente della sezione Soci Coop Lucca Maria Fortini, l’architetto che ha realizzato il progetto, Daniele Gemignani e Pilade Ciardetti, presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali.

“Il parco giochi di piazzale San Donato è da anni un punto di ritrovo per bambini e genitori – ha esordito l’assessore Del Chiaro - La campagna della Fondazione il cuore si scioglie ci ha permesso di riqualificare quel parco per trasformarlo in uno spazio capace di accogliere tutti. Questo sarà anche il primo atto concreto della campagna #BenvenutiaLucca, il percorso che sto costruendo, attraverso una rete di servizi, progetti e azioni che l’amministrazione comunale da sola o insieme ad associazioni e istituzioni del territorio, mette a disposizione di famiglie, bambini, giovani, anziani, adulti, turisti, autoctoni e stranieri, per trasformare Lucca in una città davvero per tutti”.

La volontà di rendere Lucca una città accessibile sarà anche uno dei punti centrali del nuovo piano operativo. “Quando si disegna una città occorre avere una visione complessiva che tenga conto di tutte le esigenze e le traduca poi in azioni e interventi concreti e permanenti, duraturi nel tempo e, in alcuni casi, risolutivi – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica, Mammini - E quella dell’accessibilità è un’esigenza primaria, indica un cambio di mentalità e lo trasforma in realtà”.

Daniele Lanini ha poi spiegato che il nuovo parco giochi che sarà realizzato a San Donato rappresenta il coronamento di una grande partecipazione popolare, che ha visto protagoniste tante persone e numerose realtà cittadini. “L'inclusione e l'accessibilità – ha dichiarato - sono tematiche centrali per la nostra campagna Pensati con il Cuore, siamo certi che questo progetto possa rappresentare un valido esempio per iniziative simili anche su altri territori”.

E' toccato poi all'architetto Gemignani entrare nel dettaglio di come verrà realizzato il nuovo parco che sarà un luogo adatto a tutti con la riqualificazione dei giochi presenti a cui ne verranno aggiunti di nuovi accessibili e inclusivi. Ma in generale l’intera area gioco sarà percorribile da chiunque, grazie al rifacimemento della pavimentazione, accessibile anche a carrozzine, passeggini e sedie a rotelle. Verrà restaurato il gazebo, che accoglie sempre molte persone di tutte le età, così come saranno restaurati panchine e tavolini. Ma non solo: nel progetto è inserita la realizzazione di un teatrino per i più piccoli, come luogo speciale per fare rappresentazioni, organizzare feste ed eventi, sperimentare il teatro, la messa in scena, gli spettacoli dei burattini e di giocoleria. Un luogo dove giocare, ma anche dove poter sviluppare l’inventiva e la creatività di ogni bambino.

Grande soddisfazione da parte di Diodati e di Mallegni che hanno fatto presente l'importanza della sinergia tra le varie associazioni ed enti per raggiungere l'obiettivo: creare un parco per tutti. Hanno voluto poi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo sogno, una realtà.

Del Chiaro e Mammini hanno poi specificato che faranno il possibile perchè i lavori alla pavimentazione del parco possano iniziare quanto prima (i giochi inclusivi sono già pronti) e per fare ciò l'iter da percorrere è quello di presentare la domanda alla soprintendenza, l'approvazione in giunta, il bando di gara e poi l'assegnazione dei lavori.

Il progetto è ideato dalla Unicoop Firenze e dalla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) che racchiude le associazioni storiche nazionali: ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro), ANMIC (Associazione Nazionale Invalidi Civili), UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), ENS (Ente Nazionale Sordi), UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio).