Cronaca



Oriano de Ranieri colpito da un'ischemia

mercoledì, 26 giugno 2019, 23:07

L'amico, collega e collaboratore Oriano de Ranieri è stato colpito nel pomeriggio di oggi da una ischemia che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. De Ranieri, attualmente in pensione, si trovava all'interno della sua abitazione di Santa Maria del Giudice quando è stato colto da un malore. E' stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale San Luca dove è stato, successivamente, ricoverato e dove si trova adesso. Le sue condizioni non sono gravi anche se il paziente è sotto attento controllo dei medici. Ad Oriano il nostro più grande augurio di pronta guarigione.