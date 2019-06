Cronaca



Padre Remo Mariani compie 80 anni e 50 di sacerdozio

giovedì, 27 giugno 2019, 17:05

Doppio traguardo per padre Remo Mariani, conosciuto e apprezzato comboniano lucchese. In questi giorni infatti il missionario è tornato qui per festeggiare i suoi 80 anni di età e i suoi 50 anni di sacerdozio, di cui oltre 40 trascorsi in Brasile per aiutare i bambini di strada e le famiglie povere. Saranno tre le occasioni per salutarlo: questo sabato alle 17 nella chiesa di Petrognano celebrerà una Santa Messa a cui seguirà una piccola festa, alle 20.30 invece a San Pietro a Vico, dove dopo la celebrazione eucaristica ci sarà una cena porta e condividi. Infine domenica mattina alle 11 Santa Messa a San Colombano. "Sono felice di essere tornato per questa doppio traguardo della mia vita - racconta Padre Remo - che non potevo che festeggiare dove sono nato e cresciuto. Aspetto tutti quelli che mi conoscono ma anche chi vorrà semplicemente incontrarmi per scambiare qualche riflessione. Poi tra qualche settimana riprendero' la mia missione in Brasile". Padre Remo in questi giorni è circondato dall'affetto di cognate, nipoti, amici e conoscenti che da tempo attendevano il suo ritorno. L'incontro con il comboniano servirà a raccogliere anche delle offerte.