Polizia e salute: visite cardiologiche e pneumologiche in questura

sabato, 15 giugno 2019, 14:14

Questa mattina, negli ambulatori della questura, medici e infermieri dell'associazione Amici del Cuore di Lucca, hanno eseguito più di 40 visite cardiologiche e pneumologiche a fini preventivi sui nostri poliziotti per monitorare il loro stato di salute.



I poliziotti lucchesi si sono dimostrati in forma. Il questore ringrazia l'associazione per la consueta disponibilità e attenzione nei confronti delle forze di polizia.