Il presidente di Luccasenzabarriere al pronto soccorso per accertamenti

lunedì, 24 giugno 2019, 17:52

Nel pomeriggio di oggi, il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua, è stato ricoverato al pronto soccorso per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Il presidente della onlus sta conducendo uno sciopero della fame dalle 18.30 di venerdì 21 giugno per chiedere che siano riassegnati gli stalli auto per i disabili nel Comune di Lucca.

Nel frattempo prosegue il presidio di protesta dei volontari dell'associazione davanti a Palazzo Orsetti, sede del Comune di Lucca. La protesta sta andando avanti a oltranza da giovedì scorso, con il presidente che è rimasto a dormire davanti alla sede del Comune tutte le notti. Domenico Passalacqua si trova al momento al pronto soccorso dell'ospedale San Luca.