Cronaca



Proseguono i lavori alla pista ciclopedonale del Parco fluviale

giovedì, 6 giugno 2019, 10:34

Proseguono i lavori al Parco fluviale nel tratto da Ponte a Moriano a Monte San Quirico. In particolare si sta lavorando per ricompattare il fondo sconnesso della pista che corre lungo il margine sinistro del fiume: la cosiddetta pistaciclopedonale Puccini. Gli interventi riguardano anche il ripristino degli sbarramenti per impedire l'afflusso delle auto, il rifacimento di tutta la cartellonistica e la manutenzione del verde. I lavori sono finanziati con una spesa di 50mila euro sul bilancio 2019 del Comune.