Cronaca



Rissa in discoteca, ferito un minorenne

martedì, 4 giugno 2019, 12:09

di gabriele muratori

Un ragazzino di 17 anni, residente a Pescia, è stato ferito a seguito di una rissa scoppiata sabato notte presso la discoteca KuKu sulla via Romana. Il giovane, che si trovava in compagnia di altri amici, una volta staccatosi dal gruppo, è stato coinvolto, pare, in un litigio dove ad un certo punto è stato accerchiato da un altro gruppetto di altri giovani che hanno iniziato a picchiarlo con oggetti contundenti per poi lasciarlo a terra. In seguito è stato portato fuori dalla discoteca dagli amici che hanno avvertito il 113.



Giunti sul posto, gli uomini della questura, hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 per accompagnare il ragazzo il pronto soccorso, sia per farsi medicare le ferite che comunque sono risultate lievi, sia perché il ragazzo era minorenne. Una volta terminate le medicazioni e completato il referto medico, il ragazzo è stato riportato a casa dai genitori.



Sul fatto indagano gli uomini della squadra mobile. Si tratta purtroppo di uno dei tanti casi di risse che si accumulano a tanti altri fatti accaduti già in passato presso la discoteca e che giá subito ordinanze di chiusura temporanea.