Cronaca



Ruba in un negozio di souvenir e aggredisce una coppia durante la fuga: arrestato

mercoledì, 19 giugno 2019, 11:54

Nella serata di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per il reato di rapina impropria un cittadino cubano di 24 anni, da tempo residente in città.



Il giovane straniero aveva preso di mira un negozio di souvenir del centro storico dal quale, approfittando della distrazione del titolare, aveva rubato vari oggetti-ricordo. Fuggito dopo essere stato scoperto, il cubano ha avvicinato una coppia di giovanissimi italiani in sosta con la loro motocicletta, aggredendo prima lui e poi lei, nel tentativo di indurli a condurlo lontano da lì. Nella concitazione la giovane ragazza, peraltro ancora minorenne, per via del contatto con la marmitta del veicolo ancora calda, ha riportato un’ustione di primo grado all’inguine destro, successivamente visitata presso l’ospedale di Lucca e giudicata guaribile in 15 giorni.



Il tempestivo intervento dei militari, a seguito di richiesta pervenuta sull’utenza 112, ha impedito per i due ragazzi conseguenze più importanti, consentendo di bloccare e arrestare il 24enne, in evidente stato di alterazione psicofisica.



Il materiale in precedenza asportato è stato recuperato e restituito al titolare dell’attività. Per i due giovanissimi tanta paura, ma fortunatamente nessun danno importante. Nei confronti dell’arrestato si terrà questa mattina l’udienza di convalida e il contestuale processo con rito direttissimo.