San Cassiano a Vico in festa per don Ilario

domenica, 30 giugno 2019, 21:32

Incidente stradale questo pomeriggio alle ore 18, sulla via di Sant'Alessio a Monte San Quirico, al bivio per la via Poveri Vecchi, dove una Fiat Panda ed un Suv si sono scontrati frontalmente

Sono stati 16 gli accessi registrati presso il PMA (Posto Medico Avanzato) di spettatori colti da malori e/o svenimenti presenti ieri sera al concerto del maestro Ennio Morricone

sabato, 29 giugno 2019, 15:56

Paura per il ribaltamento di un veicolo sull'autostrada A11. Due persone anziane, marito e moglie, sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in modo grave

sabato, 29 giugno 2019, 13:19

Entreranno in azienda lunedì 1° luglio e nei giorni immediatamente successivi inizieranno a lavorare negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i medici neolaureati che arrivano come primo rinforzo per le strutture aziendali di Pronto Soccorso, alle prese, come ormai noto, con gravi carenze di personale medico, che riguardano tutti...

sabato, 29 giugno 2019, 10:15

Colpi a Grosseto, Altopascio, Camaiore, Cecina e Rocca San Giovanni, tutti con la stessa tecnica: la vittima veniva adocchiata e poi pedinata, alternando nell’inseguimento le auto noleggiate, per attendere il momento più propizio e colpire

venerdì, 28 giugno 2019, 18:15

L'associazione Luccasenzabarriere onlus comunica che l'annunciato servizio di accompagnamento delle persone disabili in occasione dei concerti di Ennio Morricone e di Elton John al Lucca Summer Festival è stato annullato per ragioni indipendenti dalla volontà dell'associazione