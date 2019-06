Cronaca



San Davino: proseguono le iniziative per celebrare il santo della carità e dell’accoglienza

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:04

Proseguono le iniziative per celebrare San Davino, il santo armeno icona dell'accoglienza e della carità, dopo le celebrazioni liturgiche del 2 e 3 giugno, una alle quali hanno partecipato l’arcivescovo della Chiesa Apostolica Armena mons. Khajag Basarmian, l’ambasciatore presso la Santa Sede della Repubblica Armena Garen Nazarian e il nostro arcivescovo mons. Paolo Giulietti.

Gli appuntamenti riprendono giovedì 6 giugno, alle ore 17.30, nella chiesa di San Michele con l'incontro dal titolo “Gli ultimi risultati dell'analisi paleo-antropologica sul corpo di San Davino a cura del professor Gino Fornaciari dell'Università di Pisa che, durante lo scorso hanno, ha effettuato una serie di ricerche proprio sul corpo del santo che è custodito sotto l'altare maggiore della Chiesa di San Michele in foro. Giovedì, dopo l'intervento di Fornaciari, seguirà l'intervento di Giovanni Macchia dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti dal titolo “Le via Medioevali al tempo di San Davino, dalla via Francigena alla via della Seta”.

Venerdì 7 giugno, sempre nella chiesa di San Michele, l'appuntamento sarà di carattere religioso, sempre nella chiesa di San Michele, 18,00. In questa occasione Padre Bernardo di san Miniato al Monte, che ha recentemente predicato gli esercizi spirituali a Papa Francesco, terrà una Lectio Divina sulla Misericordia. Questa iniziativa rientra anche nell'ambito delle celebrazioni per il Meeting nazionale delle Misericordie che si terrà proprio a Lucca.

Gli appuntamenti dedicati alla cultura riprenderanno poi mercoledì 12 giugno alle ore 12 con la presentazione del restauro integrale del pulpito della chiesa di San Michele, a cura del Dottor Paolo Cecchettini. Venerdì 14 giungo, poi, alle ore 21, l’appuntamento è con lo scrittore Moni Ovadia per l’incontro, introdotto da Raffaele Luise, dal titolo “Dialogo sulla cultura dell’accoglienza: sulle orme di papa Francesco per trovare un nuovo lessico di umanità”.

Infine, la conclusione del programma delle celebrazioni per San Davino, è in programma per venerdì 26 giugno quando nel giardino di San Pietro Somaldi (via Santa Gemma n°40) alle ore 21, si terrà la Tavola Rotonda in collaborazione con la Caritas Diocesana sulla situazione della migrazione a livello mondiale e nel nostro territorio. Parteciperanno Francesco Paletti, Responsabile dell’osservatorio regionale Caritas della Toscana e Daniele Albanese di Caritas Italiana, incaricato del progetto “Corridoi Umanitari”.