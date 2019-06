Cronaca



Scomparso Rinaldo Traini, fondatore del Lucca Comics & Games

martedì, 4 giugno 2019, 13:09

Il 3 giugno, è scomparso a Roma Rinaldo Traini, ideatore del Salone dei Comics, editore, e a lungo direttore della manifestazione.



Il presidente di Lucca Crea, Mario Pardini ed il direttore generale, Emanuele Vietina, insieme a tutto lo staff della società e di tutti il network di collaboratori del festival esprimono alla famiglia il loro più sentito cordoglio.



"Un maestro e un esempio di visione olistica prima culturale e poi festivaliera - questa la sentita e commossa riflessione di tutto il gruppo di lavoro Lucca Comics & Games - Traini ha portato nel mondo dell'editoria a fumetti un contributo fondamentale per l'evoluzione nell'analisi critica del linguaggio e valore innegabile nella considerazione e centralità della dimensione autoriale. La lezione di Rinaldo Traini è viva e ancora oggi guida il team organizzativo e quello editoriale della nostra manifestazione, che si è evoluta grazie alla guida di Renato Genovese prima e dell'attuale management adesso".



Fu nel 1966 che Rinaldo Traini, unitamente al professor Romano Calisi, dopo un incontro con l'allora sindaco di Lucca, Giovanni Martinelli, prese la decisione di fare della nostra città la sede permanente del festival destinato al fumetto. Traini ne fu a lungo il direttore e vera anima della manifestazione, che sotto alla sua guida divenne un evento di rilevanza internazionale e pose le basi dell'attuale grande sviluppo di Lucca Comics & Games.



Nel 1994, di comune accordo, le strade di Traini e di Lucca si divisero, ma Rinaldo rimase comunque sempre attaccatissimo alla nostra città, che tornò a visitare più volte, in occasione di varie edizioni della attuale manifestazione.



Nel 2016, per il cinquantesimo anniversario del connubio tra Lucca ed il fumetto, Traini conferì al Comune tutto il patrimonio culturale e di immagine del vecchio Salone dei Comics, compreso lo Yellow Kid, per anni simbolo e mascotte dell'evento. A sua volta l'Amministrazione Comunale gli assegnò la medaglia d'onore della città. Grande studioso di comunicazione ed esperto di cartooning, oltre ad avere pubblicato centinaia di articoli e organizzato decine di mostre, di recente aveva realizzato una filmografia completa dedicata a Walt Disney.



Lo scorso aprile, la giuria di Cartoons on the Bay, prestigiosa rassegna di Torino dedicata al settore , gli aveva assegnato un premio speciale per il suo contributo alla diffusione dei comics e del cartooning.Per una singolare coincidenza la sua scomparsa è avvenuta proprio nel giorno in cui è stata annunciata la sede dell'Expo del fumetto alla ex Manifattura Tabacchi di Lucca, un'istituzione a cui Traini teneva tantissimo e che ultimamente era stata oggetto di incontri tra lui e i responsabili di Lucca Crea.

Anche il sindaco Alessandro Tambellini esprime la vicinanza sua e dell'amministrazione comunale alla famiglia di Rinaldo Traini: “Ho avuto modo di conoscere Traini – dichiara il sindaco – e di apprezzarne le qualità non solo culturali, ma anche umane, la sua grande disponibilità al dialogo e al confronto. A lui si deve la prima intuizione che diede vita al festival stabile del fumetto ed è grazie alla sua passione e competenza se la nostra città, oggi, è conosciuta nel mondo per Lucca Comics and Games. A Traini abbiamo conferito la medaglia d'onore della città tre anni fa per quel senso di grande riconoscenza e gratitudine che la comunità lucchese rinnova, oggi, nei suoi confronti”.