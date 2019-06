Cronaca



Snaitech, lavoratori Fiom aderiscono allo sciopero nazionale

martedì, 11 giugno 2019, 11:43

La RSU del comparto metalmeccanico e i lavoratori FIOM di Snaitech aderiscono allo sciopero generale dei metalmeccanici del 14 giugno.



"I lavoratori Snaitech iscritti alla FIOM dello stabilimento di Porcari - è scritto in una nota -, nell'annunciare l'adesione allo sciopero generale di settore indetto congiuntamente da FIOM-FIM-UILM per l'intera giornata lavorativa di venerdì 14 giugno, vogliono esprimere la ragioni di questa scelta, nella certezza di come la piattaforma dell'iniziativa trovi puntuali corrispondenze nella situazione attuale della vita in azienda. L'inasprimento delle condizioni di lavoro è un dato palese, a livello sia nazionale sia locale".



"Per quanto concerne Snaitech - prosegue la nota -, il coatto passaggio contrattuale imposto alla gran parte dei lavoratori non ha prodotto un miglioramento delle condizioni salariali, tutt'altro, e la condanna dell'azienda in sede giudiziaria avvenuta nel novembre 2018 è stata un'ulteriore evidenza che le critiche e le perplessità avanzate da FIOM sull'intera vicenda erano tutt'altro che infondate. Le criticità a proposito delle condizioni di lavoro, inoltre, ci paiono riscontrabili a più livelli: 1) Si parla dell'introduzione di software che possano automaticamente monitorare l'attività informatica di ogni lavoratore e, in proposito, vorremmo che l'azienda dichiarasse apertamente come certi strumenti non andranno a ledere il diritto alla privacy di ogni singolo lavoratore e che, soprattutto, i dati raccolti non potranno essere utilizzati "contro" i dipendenti. 2) Nel registrare l'inaugurazione di un programma per l'apprendimento della lingua inglese, oltre a stigmatizzare l'impiego di carta per "pubblicizzare" un'iniziativa digitale (controsenso anche in chiave meramente ecologica), vorremmo che l'azienda fosse chiara su quando e come i lavoratori dovrebbero utilizzare il nuovo strumento, ricordando a tutti che la formazione obbligatoria (24 ore) è un diritto contrattuale, e dev'essere svolta all'interno dell'orario di lavoro. Siamo assolutamente d'accordo con il principio per cui la formazione debba essere un punto focale nella vita complessiva di un'impresa, ma ogni attività di questo tipo dev'essere ben chiara e non lasciar adito a dubbi. Speexx è un "obbligo" (e allora lo si dovrebbe svolgere nell'orario di lavoro) o un "benefit" come le convenzioni con esercizi privati? Nel secondo caso, ogni tipo di monitoraggio (come paventato dalle informazione ricevute) sembrerebbe, francamente, fuori luogo. Avere delle risposte in questo senso ci pare irrinunciabile. 3) Il peggioramento delle condizioni ci pare evidente anche nelle minime azioni legate al vivere in azienda: dalla serie di timbrature e passaggi di badge cui si è ogni volta costretti per entrare e uscire dallo stabile (siamo davvero sicuri che non ci sia un modo migliore per gestire questo aspetto? Una qualche automatizzazione potrebbe semplificare l'accesso e renderlo pure più rapido) alla sparizione di poltroncine e divanetti in prossimità dei distributori di bibite e vivande.Che idea di azienda (e dunque di mondo) si propone, con queste iniziative? Un luogo dove non si deve parlare tra colleghi, dove non si deve pensare ad altro che produrre? E, secondo i vertici aziendali, dei lavoratori meno contenti produrranno di più e più volentieri? Ci pare davvero un controsenso, che rende peraltro ipocrita qualsiasi altro tentativo di far apparire Snaitech quale azienda moderna, smart e dinamica, cosa che, francamente, vorremmo davvero poter contribuire a creare". "Rimarcando, infine, la nostra comune intenzione, una volta che il contratto del settore industriale sarà in scadenza (dicembre 2019), di restare lavoratori del settore metalmeccanico, ricordiamo a tutti i colleghi che, su specifica richiesta, potrebbe essere loro diritto ritornare alla condizione contrattuale precedente e che la divisione dei lavoratori ha il solo effetto di rendere tutti più deboli, più fragili e indifesi, nonché di avvantaggiare soltanto coloro che, da divisioni e incomprensioni, possono trarre vantaggi personali" conclude la nota.